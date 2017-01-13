ЦБА не изменил курс доллара

13 января, 2017 17:24

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 16 января на отметке 1,7867 AZN/USD. Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным. Отметим, что 13 января официальный курс также составил 1,7867 AZN/USD.