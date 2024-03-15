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ЦБА назвал наиболее часто используемые методы мошенничества

ЦБА назвал наиболее часто используемые методы мошенничества Центральный банк Азербайджана (ЦБА) назвал наиболее часто используемые методы мошенничества, совершаемые для получения данных банковских карт.
Финансы
15 марта 2024 г. 10:21
ЦБА назвал наиболее часто используемые методы мошенничества

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) назвал наиболее часто используемые методы мошенничества, совершаемые для получения данных банковских карт.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЦБА.

Согласно информации, в последнее время в Азербайджане мошенники чаще всего используют такие методы, как ложные объявления об участии в кампаниях, лотереях, вложение средств в инвестиционные операции, основанные на пирамидальной схеме, которая обещает высокую прибыль в короткие сроки.

"При возникновении подобных ситуаций ни в коем случае нельзя сообщать данные карты, а также пароли, поступающие на телефон через службу 3D Secure. Необходимо принимать во внимание, что сотрудники банка ни в коем случае не запрашивают у держателя карты конфиденциальную информацию. В результате предоставления этой информации средства, находящиеся на платежной карте, могут быть украдены мошенниками.

Инициативы цифровизации по расширению доступности предоставляемых услуг в банковском секторе, в свою очередь, формируют риски информационной безопасности и кибербезопасности. В частности, банки внедряют соответствующую инфраструктуру для предотвращения угроз информационной безопасности, а также проводят мероприятия по информированию клиентов с целью защиты конфиденциальной информации.

С этой целью на телеканалах и в социальных сетях размещаются обучающие видеоролики. Деятельность по предупреждению киберпреступности и мошенничества осуществляется в тесной координации с ЦБА, банками и соответствующими государственными органами", - говорится в сообщении ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке AMB ən çox istifadə olunan fırıldaqçılıq metodlarını açıqlayıb

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