    ЦБА назвал ключевые риски для роста инфляции

    Финансы
    • 10 сентября, 2025
    • 12:06
    ЦБА назвал ключевые риски для роста инфляции

    В Азербайджане годовая инфляция движется вблизи прогнозной траектории и в июле составила 5%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк (ЦБА).

    Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия выросли на 6,2%, на платные услуги - на 5,6%, на непродовольственные товары - на 2,1%. Базовая инфляция оценена в 4,6%.

    Регулятор отмечает, что внешняя среда остается нестабильной, однако влияние глобальных факторов на внутренние цены в последние месяцы было ограниченным. По данным МВФ, в июле 2025 года индекс цен на сырьевые товары снизился на 0,7% в годовом выражении, индекс цен на продукты питания - на 3,3%. В то же время Фонд понизил прогноз глобальной инфляции на 2025 год, сохранив прежний прогноз на 2026-й год.

    Центральный банк отметил, что с момента предыдущего заседания баланс рисков по инфляции не претерпел значительных изменений.

    Среди внешних факторов, которые могут привести к увеличению инфляции, регулятор выделил волатильность на товарных и финансовых рынках, а также повышение стоимости импорта, обусловленное инфляцией в странах-партнерах и динамикой номинального эффективного курса. К внутренним рискам отнесены возможное увеличение затрат и чрезмерное повышение совокупного спроса.

    По оценке регулятора, динамика спроса до конца года во многом будет определяться масштабом исполнения государственных расходов. При этом темпы роста кредитования в 2025 году ожидаются ниже уровня 2024 года.

    ЦБА инфляция Азербайджан
    AMB inflyasiyanı artıra biləcək əsas daxili və xarici riskləri açıqlayıb

