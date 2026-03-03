В порту Фуджейра в ОАЭ локализован пожар, возникший из-за падения обломков дрона

Пожар в нефтяной промзоне Фуджейра (ОАЭ), который возник в результате возгорания обломков сбитого дрона, удалось локализовать.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на сообщение властей ОАЭ.

Отмечается, что аварийные службы оперативно отреагировали на падение обломков после перехвата дрона системами противовоздушной обороны.

В результате инцидента пострадавших нет.