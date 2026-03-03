Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    В порту Фуджейра в ОАЭ локализован пожар, возникший из-за падения обломков дрона

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 13:04
    В порту Фуджейра в ОАЭ локализован пожар, возникший из-за падения обломков дрона

    Пожар в нефтяной промзоне Фуджейра (ОАЭ), который возник в результате возгорания обломков сбитого дрона, удалось локализовать.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на сообщение властей ОАЭ.

    Отмечается, что аварийные службы оперативно отреагировали на падение обломков после перехвата дрона системами противовоздушной обороны.

    В результате инцидента пострадавших нет.

    ОАЭ пожар дрон порт Фуджейра

    Последние новости

    13:50

    Зеленский: Ремонт нефтепровода "Дружба" возможен только после прекращения огня

    Другие страны
    13:45

    Фидан: Эскалация на Ближнем Востоке несет риски для глобальной энергобезопасности

    В регионе
    13:42

    Анкара рассчитывает на поставки ВИЭ в ЕС через Азербайджан и Турцию

    Энергетика
    13:39

    МАГАТЭ подтвердил наличие повреждений здания ядерного объекта в Иране

    В регионе
    13:39
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан за последние три часа эвакуированы еще 89 человек

    Внешняя политика
    13:38

    ЦБА закрывает AniPay для развития конкуренции на рынке цифровых платежей

    Финансы
    13:31

    Зеленский: Выборы в Украине состоятся только после окончания войны

    Другие страны
    13:31

    Зеленский прокомментировал сроки и место следующего раунда трехсторонних переговоров

    Другие страны
    13:29

    ВС оставил в силе пожизненный приговор по делу об убийстве матери и младенца в Гобу

    Происшествия
    Лента новостей