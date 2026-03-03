Санжар Жаркешов: Казахстан намерен увеличить транзит нефти по БТД до 12 млн баррелей в год

Казахстан планирует увеличить экспорт нефти через Баку-Тбилиси-Джейхан до 12 млн баррелей в год (до 1,6 млн т в год - ред).

Об этом заявил Report заместитель министра энергетики Казахстана Санжар Жаркешов.

По его словам, Казахстан и Азербайджан активно сотрудничают в энергетической сфере, включая транзит казахстанской нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан.

"Мы планируем увеличивать объемы, более 12 млн баррелей в год. Потенциал для роста есть, и Баку-Тбилиси-Джейхан способен перевозить еще больше - вопрос только в тарифах. Если перспективные, привлекательные тарифы, то всегда можно наращивать потенциал", - отметил он.

Он также отметил сотрудничество между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистан в рамках проекта "зеленого кабеля" по дну Каспийского моря: "Мы видим в этом проекте большую перспективу, поскольку Казахстан активно развивает возобновляемую энергетику, и у нас появляется все больше проектов".

По его словам, вопрос расширения числа стран-участников проекта пока не обсуждается: "Сегодня планируется детальное обсуждение технических характеристик проекта, маркетинга, объемов транзита и тарифов. Уже определены конкретные компании, заинтересованные в реализации данного проекта. Прогресс идет".

Он также отметил, что сегодня состоялись обсуждения по Южному газовому коридору.

"В Казахстане имеются значительные запасы газа и других ресурсов, которые могут быть экспортированы в другие страны для диверсификации поставок энергоресурсов. Потенциал для этого значительный, и работа в данном направлении ведется с братским Азербайджаном", - сказал он.