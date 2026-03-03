Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Санжар Жаркешов: Казахстан намерен увеличить транзит нефти по БТД до 12 млн баррелей в год

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 13:02
    Санжар Жаркешов: Казахстан намерен увеличить транзит нефти по БТД до 12 млн баррелей в год

    Казахстан планирует увеличить экспорт нефти через Баку-Тбилиси-Джейхан до 12 млн баррелей в год (до 1,6 млн т в год - ред).

    Об этом заявил Report заместитель министра энергетики Казахстана Санжар Жаркешов.

    По его словам, Казахстан и Азербайджан активно сотрудничают в энергетической сфере, включая транзит казахстанской нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан.

    "Мы планируем увеличивать объемы, более 12 млн баррелей в год. Потенциал для роста есть, и Баку-Тбилиси-Джейхан способен перевозить еще больше - вопрос только в тарифах. Если перспективные, привлекательные тарифы, то всегда можно наращивать потенциал", - отметил он.

    Он также отметил сотрудничество между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистан в рамках проекта "зеленого кабеля" по дну Каспийского моря: "Мы видим в этом проекте большую перспективу, поскольку Казахстан активно развивает возобновляемую энергетику, и у нас появляется все больше проектов".

    По его словам, вопрос расширения числа стран-участников проекта пока не обсуждается: "Сегодня планируется детальное обсуждение технических характеристик проекта, маркетинга, объемов транзита и тарифов. Уже определены конкретные компании, заинтересованные в реализации данного проекта. Прогресс идет".

    Он также отметил, что сегодня состоялись обсуждения по Южному газовому коридору.

    "В Казахстане имеются значительные запасы газа и других ресурсов, которые могут быть экспортированы в другие страны для диверсификации поставок энергоресурсов. Потенциал для этого значительный, и работа в данном направлении ведется с братским Азербайджаном", - сказал он.

    Казахстан Транскаспийский коридор зеленой энергии Узбекистан Южный газовый коридор (ЮГК) Консультативный совет ЮГК Минэнерго Казахстана Санжар Жаркешов Баку-Тбилиси-Джейхан
    Sanjar Jarkeşov: "Qazaxıstan BTC ilə neft tranzitini ildə 12 milyon barelə qədər artırmaq niyyətindədir"
    Sanzhar Zharkeshov: Kazakhstan intends to increase oil transit via BTC to 12M barrels per year

    Последние новости

    13:50

    Зеленский: Ремонт нефтепровода "Дружба" возможен только после прекращения огня

    Другие страны
    13:45

    Фидан: Эскалация на Ближнем Востоке несет риски для глобальной энергобезопасности

    В регионе
    13:42

    Анкара рассчитывает на поставки ВИЭ в ЕС через Азербайджан и Турцию

    Энергетика
    13:39

    МАГАТЭ подтвердил наличие повреждений здания ядерного объекта в Иране

    В регионе
    13:39
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан за последние три часа эвакуированы еще 89 человек

    Внешняя политика
    13:38

    ЦБА закрывает AniPay для развития конкуренции на рынке цифровых платежей

    Финансы
    13:31

    Зеленский: Выборы в Украине состоятся только после окончания войны

    Другие страны
    13:31

    Зеленский прокомментировал сроки и место следующего раунда трехсторонних переговоров

    Другие страны
    13:29

    ВС оставил в силе пожизненный приговор по делу об убийстве матери и младенца в Гобу

    Происшествия
    Лента новостей