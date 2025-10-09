ЦБА: Наша главная цель - внедрить эффективный механизм надзора

Основная цель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) с точки зрения надзора на рынке финансовых услуг - применение как классических механизмов, так и риск-ориентированного контроля.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ЦБА Вюсал Халилов на финтех форуме (Baku Fintech Forum 2025) в Баку.

По его словам для эффективного реагирования внутренних систем организаций на вызовы внедряются как классические механизмы, так и риск-ориентированный надзор: "Это позволяет нам осуществлять более эффективно надзор", - отметил он.

Представитель ЦБА также отметил, что ежемесячный оборот по картам в стране достиг 10 млрд манатов, что свидетельствует о переходе страны на безналичные платежи: "Мы также наблюдаем рост использования мгновенных платежей. Нам удалось перевести 10% операций в национальной платежной системе на систему мгновенных платежей, и планируем увеличивать этот показатель".