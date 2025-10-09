AMB rəsmisi: "Əsas məqsədimiz lisenziyalı təşkilatların inkişafını təmin etməkdir"
- 09 oktyabr, 2025
- 10:14
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) nəzarət prizmasında əsas məqsədi lisenziyalaşdırılmış təşkilatların inkişafını təmin etməkdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədr müavini Vüsal Xəlilov Bakıda keçirilən fintex forumunda ("Baku Fintech Forum 2025") bildirib.
"Təşkilatların daxili sistemləri onların qarşısında duran çağırışlara effektiv cavab verməlidir. Bu səbəbdən biz həm klassik tərzdə mexanizmlər həyata keçiririk, həm də "2024-2026-cı illərdə maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası"nda öz əksini tapan risk əsaslı nəzarət üzərində çalışırıq. Bu, müasir intellekt modelinin köməyi ilə nəzarəti daha effektiv formada həyata keçirməyə imkan verir", - deyə o qeyd edib.
Bundan başqa, AMB rəsmisi deyib ki, ölkədə kartlarla aylıq dövriyyənin dəyəri 10 milyard manata çatıb: "Bu da böyük rəqəmdir, ölkənin ümumilikdə nağdsız ödənişlərə keçidinin nümunəsidir. Eyni zamanda ani ödənişlərdən istifadədə də artımın şahidi oluruq. Milli ödəniş sistemindəki əməliyyatların 10 %-ni ani ödənişlər sisteminə keçirməyə nail olmuşuq. Bu rəqəmi daha da artırmağı düşünürük".