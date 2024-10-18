ЦБА направил страховому брокеру обязательное к исполнению предписание

15:52

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) направил обязательное к исполнению предписание ООО "Страховому и перестраховочному брокеру Хемсе".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Регулятор провел в обществе плановую проверку на предмет соблюдения страхового законодательства и требований по лицензированию.

"В связи с выявленными в ходе проверки недостатками, на основании статьи 102.2.9 закона "О страховой деятельности" обществу направлено обязательное к исполнению предписание", подчеркивает Центробанк.