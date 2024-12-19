ЦБА направил 6 участникам страхового рынка обязательные к исполнению предписания

16:05

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) направил обязательные к исполнению предписания 6 участникам страхового рынка - компаниям Azsığorta, Atəşgah Sığorta, İpək Yolu Sığorta, Xalq Həyat Sığorta, Aqrar Sığorta и AzRe Təkrarsığorta.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в ходе проведенных Центробанком мониторингов страхового рынка, страховщикам были даны обязательные к исполнению предписания с целью соблюдения требований законодательства по корпоративному управлению в страховых компаниях.