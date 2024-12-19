О нас

ЦБА направил 6 участникам страхового рынка обязательные к исполнению предписания

ЦБА направил 6 участникам страхового рынка обязательные к исполнению предписания 16:05
Финансы
19 декабря 2024 г. 16:27
ЦБА направил 6 участникам страхового рынка обязательные к исполнению предписания

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) направил обязательные к исполнению предписания 6 участникам страхового рынка - компаниям Azsığorta, Atəşgah Sığorta, İpək Yolu Sığorta, Xalq Həyat Sığorta, Aqrar Sığorta и AzRe Təkrarsığorta.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в ходе проведенных Центробанком мониторингов страхового рынка, страховщикам были даны обязательные к исполнению предписания с целью соблюдения требований законодательства по корпоративному управлению в страховых компаниях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı 6 sığorta şirkətinə icrası məcburi göstəriş verib

Самое важное

В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
16 декабря 2024 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi