ЦБА напомнил участникам рынка ценных бумах о правилах раскрытия годовых отчетов

Центробанк Азербайджана предупредил участников рынка ценных бумаг о необходимости строгого соблюдения требований по раскрытию годовой отчетности.

Как сообщает Report, в заявлении регулятора отмечается, что в соответствии с законом "О рынке ценных бумаг" годовой отчет акционерного общества по итогам календарного года должен быть утвержден общим собранием акционеров.

После утверждения отчет должен быть представлен в ЦБА не позднее чем через 10 рабочих дней. При отсутствии указания о приостановке раскрытия информации акционерное общество обязано в течение 30 календарных дней обеспечить публикацию годового отчета на своем интернет-ресурсе (при наличии) и в средствах массовой информации.

Регулятор подчеркнул, что при невыполнении требований эмитенты могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством.