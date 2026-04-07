    • 07 апреля, 2026
    • 15:22
    ЦБА напомнил участникам рынка ценных бумах о правилах раскрытия годовых отчетов

    Центробанк Азербайджана предупредил участников рынка ценных бумаг о необходимости строгого соблюдения требований по раскрытию годовой отчетности.

    Как сообщает Report, в заявлении регулятора отмечается, что в соответствии с законом "О рынке ценных бумаг" годовой отчет акционерного общества по итогам календарного года должен быть утвержден общим собранием акционеров.

    После утверждения отчет должен быть представлен в ЦБА не позднее чем через 10 рабочих дней. При отсутствии указания о приостановке раскрытия информации акционерное общество обязано в течение 30 календарных дней обеспечить публикацию годового отчета на своем интернет-ресурсе (при наличии) и в средствах массовой информации.

    Регулятор подчеркнул, что при невыполнении требований эмитенты могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Рынок ценных бумаг Азербайджана
    AMB qiymətli kağızlar bazarının iştirakçılarına xəbərdarlıq edib

