ЦБА начнет ежемесячно публиковать статистику по реестру обременений

Центробанк Азербайджана начнет ежемесячно публиковать статистику по использованию реестра обременений движимого имущества.

Как передает Report, эта мера отражена в Дорожной карте на 2025 год по индикатору "Финансовые услуги" рейтинга Business Ready Группы ВБ.

Согласно информации, статистические показатели будут формироваться на основе объемов регистрационных записей, внесенных в реестр.

Цель инициативы - повысить прозрачность системы учета обременений движимого имущества, усилить информированность участников рынка и расширить возможности использования реестра как инструмента обеспечения.