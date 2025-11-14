ЦБА начнет ежемесячно публиковать статистику по реестру обременений
- 14 ноября, 2025
- 14:34
Центробанк Азербайджана начнет ежемесячно публиковать статистику по использованию реестра обременений движимого имущества.
Как передает Report, эта мера отражена в Дорожной карте на 2025 год по индикатору "Финансовые услуги" рейтинга Business Ready Группы ВБ.
Согласно информации, статистические показатели будут формироваться на основе объемов регистрационных записей, внесенных в реестр.
Цель инициативы - повысить прозрачность системы учета обременений движимого имущества, усилить информированность участников рынка и расширить возможности использования реестра как инструмента обеспечения.
