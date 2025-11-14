Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    ЦБА начнет ежемесячно публиковать статистику по реестру обременений

    Финансы
    • 14 ноября, 2025
    • 14:34
    

    Центробанк Азербайджана начнет ежемесячно публиковать статистику по использованию реестра обременений движимого имущества.

    Как передает Report, эта мера отражена в Дорожной карте на 2025 год по индикатору "Финансовые услуги" рейтинга Business Ready Группы ВБ.

    Согласно информации, статистические показатели будут формироваться на основе объемов регистрационных записей, внесенных в реестр.

    Цель инициативы - повысить прозрачность системы учета обременений движимого имущества, усилить информированность участников рынка и расширить возможности использования реестра как инструмента обеспечения.

    Лента новостей