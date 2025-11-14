İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    AMB yüklülük reyestrinə dair aylıq statistik məlumatlar açıqlayacaq

    Maliyyə
    • 14 noyabr, 2025
    • 14:28
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) yüklülük reyestrindən istifadə səviyyəsinə dair məlumatları hər ay Statistik Bülletendə dərc edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Dünya Bankı Qrupunun "Business Ready" hesabatının "Maliyyə xidmətləri" indikatoru üzrə 2025-ci il Yol Xəritəsində öz əksini tapıb.

    Bildirilib ki, bu göstəricilər reyestrdə aparılan qeydiyyatların həcmi əsasında formalaşdırılacaq.

    Məqsəd daşınar əmlakın yüklülük reyestrində şəffaflığı artırmaq, bazar iştirakçılarının məlumatlılığını gücləndirmək və təminat aləti kimi istifadə imkanlarını genişləndirməkdir.

    ЦБА начнет ежемесячно публиковать статистику по реестру обременений

