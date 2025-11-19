Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    ЦБА: Кредитный потенциал банков достиг почти 21 млрд манатов

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 13:45
    Банковский сектор Азербайджана располагает кредитным потенциалом в размере 20,8 млрд манатов по итогам января–октября 2025 года. Это свидетельствует о широких возможностях доступа к финансовым ресурсам для реального сектора.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязимов на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

    По словам Казымова, за 10 месяцев текущего года обязательства банковского сектора увеличились на 6%, достигнув 49,2 млрд манатов. "Депозиты составляют 73,3% всех обязательств, из которых 15,5 млрд манатов приходится на вклады населения. За отчетный период объем вкладов населения вырос на 8,7%, в том числе срочных вкладов - на 15%. В целом за последние три года срочные депозиты граждан увеличиваются в среднем на 22% ежегодно", - отметил глава ЦБА.

    Он подчеркнул, что такая динамика не только отражает рост социального благосостояния населения, но и свидетельствует о высоком уровне доверия к банковской системе.

    Лента новостей