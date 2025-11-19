ЦБА: Кредитный потенциал банков достиг почти 21 млрд манатов

Банковский сектор Азербайджана располагает кредитным потенциалом в размере 20,8 млрд манатов по итогам января–октября 2025 года. Это свидетельствует о широких возможностях доступа к финансовым ресурсам для реального сектора.

Как передает Report, об этом заявил председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязимов на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

По словам Казымова, за 10 месяцев текущего года обязательства банковского сектора увеличились на 6%, достигнув 49,2 млрд манатов. "Депозиты составляют 73,3% всех обязательств, из которых 15,5 млрд манатов приходится на вклады населения. За отчетный период объем вкладов населения вырос на 8,7%, в том числе срочных вкладов - на 15%. В целом за последние три года срочные депозиты граждан увеличиваются в среднем на 22% ежегодно", - отметил глава ЦБА.

Он подчеркнул, что такая динамика не только отражает рост социального благосостояния населения, но и свидетельствует о высоком уровне доверия к банковской системе.