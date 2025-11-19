Рост стратегических валютных резервов Азербайджана на 16,2% до $82,5 млрд свидетельствует о финансовой устойчивости страны.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА)Талех Кязымов заявил на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения в первом чтении проекта закона "О государственном бюджете на 2026 год".

"Стратегические валютные резервы Азербайджана находятся на историческом максимуме, что отражает экономическую мощь и финансовую устойчивость страны", - отметил он.

По словам Кязимова, за 10 месяцев 2025 года торговый баланс, являющийся ключевым компонентом платежного баланса, сформировался с положительным сальдо в размере $2,4 млрд.

"За первое полугодие 2025 года профицит текущего счета составил $2,3 млрд, что эквивалентно 6,3% ВВП. Согласно октябрьским прогнозам ЦБА, к концу 2025 года профицит счета текущих операций достигнет $3,7 млрд. Эти факторы способствовали укреплению макроэкономической стабильности и росту стратегических валютных резервов", - сказал Кязимов.

Он отметил, что за 10 месяцев текущего года стратегические валютные резервы страны увеличились на 16,2% и к концу периода составили $82,5 млрд. Валютные резервы ЦБА на конец октября достигли $11,4 млрд, что означает рост на 45,7% за последние 3 года.

"В настоящее время стратегические валютные резервы страны достаточны для обеспечения импорта товаров и услуг в течение 37 месяцев. Согласно статистике платежного баланса, как и в предыдущие годы, денежно-кредитная политика в 2025 году направлена на поддержание инфляции в пределах целевого диапазона посредством регулирования монетарных условий", - добавил глава ЦБА.