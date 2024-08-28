ЦБА изучает возможность проведения валютных торгов за счет собственных резервов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) рассматривает возможность проведения валютных аукционов за счет имеющихся в его распоряжении валютных резервов.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) рассматривает возможность проведения валютных аукционов за счет имеющихся в его распоряжении валютных резервов.

Об этом в интервью Report сообщил директор департамента операций на финансовых рынках ЦБА Эльрад Сейдиев.

По его словам, такие меры направлены на стерилизацию избыточной ликвидности в национальной валюте в зависимости от ситуации на рынке, и позволят удовлетворить спрос государства на расходы с валютным компонентом.

Сейдиев отметил, что валютные резервы Центрального банка в последние годы растут, что связано с интервенциями на валютном рынке и доходами от управления резервами.

"Как известно, в 2022-2023 годах чистая покупка валюты центробанком на рынке составила 4,2 млрд долларов США. Поскольку в этот период предложение превысило спрос, регулятор был вынужден скупить валюту для поддержания курса. Все это привело к увеличению валютных резервов ЦБА. В этих условиях ЦБА использует операции стерилизации, чтобы избежать избыточной ликвидности", - добавил он.

С полным текстом интервью с Эльрадом Сейдиевым можно ознакомиться по ссылке.