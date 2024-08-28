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ЦБА изучает возможность проведения валютных торгов за счет собственных резервов

ЦБА изучает возможность проведения валютных торгов за счет собственных резервов Центральный банк Азербайджана (ЦБА) рассматривает возможность проведения валютных аукционов за счет имеющихся в его распоряжении валютных резервов.
Финансы
28 августа 2024 г. 16:04
ЦБА изучает возможность проведения валютных торгов за счет собственных резервов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) рассматривает возможность проведения валютных аукционов за счет имеющихся в его распоряжении валютных резервов.

Об этом в интервью Report сообщил директор департамента операций на финансовых рынках ЦБА Эльрад Сейдиев.

По его словам, такие меры направлены на стерилизацию избыточной ликвидности в национальной валюте в зависимости от ситуации на рынке, и позволят удовлетворить спрос государства на расходы с валютным компонентом.

Сейдиев отметил, что валютные резервы Центрального банка в последние годы растут, что связано с интервенциями на валютном рынке и доходами от управления резервами.

"Как известно, в 2022-2023 годах чистая покупка валюты центробанком на рынке составила 4,2 млрд долларов США. Поскольку в этот период предложение превысило спрос, регулятор был вынужден скупить валюту для поддержания курса. Все это привело к увеличению валютных резервов ЦБА. В этих условиях ЦБА использует операции стерилизации, чтобы избежать избыточной ликвидности", - добавил он.

С полным текстом интервью с Эльрадом Сейдиевым можно ознакомиться по ссылке.

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