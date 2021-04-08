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ЦБА: Из страны выведена наличная инвалюта на 1,1 млрд манатов

ЦБА: Из страны выведена наличная инвалюта на 1,1 млрд манатов Эти операции предназначены для зачисления средств на корреспондентские счета банков в иностранных банках в соответствии с обычной практикой банковской деятельности
Финансы
8 апреля 2021 г. 14:38
ЦБА: Из страны выведена наличная инвалюта на 1,1 млрд манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прокомментировала распространенную в СМИ информацию о незаконном выводе из страны через банки наличной иностранной валюты со ссылкой на отчет Счетной палаты Азербайджана за 2020 год и соответствующие комментарии экспертов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Сообщается, что соответствующий отчет Счетной палаты охватывает итоги 2020 года, а не 2019 года, и указанные факты отражают недочеты в области таможенного администрирования в рамках проверок, проведенных в Главном таможенном управлении на воздушном транспорте.

За указанный период коммерческими банками, действующими в Азербайджанской Республике, был осуществлен вывод за пределы страны наличных валютных средств в эквиваленте около 1,1 млрд манатов в официальном порядке и в соответствии с требованиями законодательства. Эти операции предназначены для зачисления средств на корреспондентские счета банков в иностранных банках в соответствии с обычной практикой банковской деятельности.

Более 90% выводимой банками из страны наличной иностранной валюты составляют средства в евро. В связи с массовым изъятием из обращения банкнот достоинством 500 евро решением ЕЦБ банки экспортировали эти банкноты для зачисления на корреспондентские счета в иностранных банках. Другая часть выведенных средств предназначена для использования в расчетах в иностранных банках, а также для размещения на депозитах в банках-нерезидентах с целью получения дохода.

Еще раз хотим отметить, что во всех случаях эти средства состояли именно из средств самих банков, а не клиентов.

Указанные операции отражались как в официальных отчетах самих банков, так и в отчетах, представляемых в Центральный банк, а также в отчете платежного баланса.

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Версия на азербайджанском языке AMB: Ölkədən 1,1 mlrd manat məbləğində nağd xarici valyuta çıxarılıb

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