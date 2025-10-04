ЦБА: Инфраструктурные проекты на освобожденных территориях увеличили долю строительства в ВВП

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    04 октября, 2025
    Номинальный ВВП по строительному сектору в Азербайджане в первой половине этого года вырос на 12,4%, а его доля в общем ВВП увеличилась на 0,5 процентных пункта по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, до 6,3%.

    Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

    Согласно документу, эта тенденция связана с восстановлением инвестиционных потоков, особенно с реализацией крупных инфраструктурных проектов для восстановления освобожденных территорий, осуществлением крупных строительных проектов в Баку и пригородных территориях, а также сохранением высокого уровня спроса на рынке недвижимости.

    "Хотя в отчетный период активность строительного сектора была низкой, в последующие месяцы она увеличилась и превысила показатели января-июня 2024 года. Несмотря на то, что в последние годы доля строительного сектора в ВВП демонстрировала определенную изменчивость, в целом как номинальный объем ВВП строительного сектора, так и его доля в общей экономике растут", - отмечает ЦБА.

    По данным Государственного комитета статистики, в январе-июне 2025 года в основной капитал было направлено 8 млрд 73,5 млн манатов инвестиций (снижение на 0,5%).

    Из использованных инвестиций 4 млрд 67,9 млн манатов или 50,4% были направлены в сферы производства продукции, 2 млрд 672 млн манатов (33,1%) в сферы услуг, 1 миллиард 333,6 млн манатов (16,5%) были потрачены на строительство жилых домов.

    Внутренние инвестиции составили 6 млрд 70 млн манатов или 75,2% от инвестиций, направленных в основной капитал.

    6 млрд 314,3 млн манатов или 78,2% инвестиций, направленных в основной капитал, были потрачены непосредственно на выполнение строительно-монтажных работ.

