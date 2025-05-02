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ЦБА и финтех-компании Азербайджана обсудили применение риск-ориентированного надзора

ЦБА и финтех-компании Азербайджана обсудили применение риск-ориентированного надзора 14:22
Финансы
2 мая 2025 г. 14:45
ЦБА и финтех-компании Азербайджана обсудили применение риск-ориентированного надзора

Заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вюсал Халилов встретился с представителями Азербайджанской Финтех Ассоциацией.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, на встрече обсуждены результаты деятельности и приоритеты развития организаций, представляющих финтех-экосистему в I квартале этого года.

Участники встречи также провели обмен мнениями по таким инициативам, как создание риск-ориентированной системы надзора для поставщиков платежных услуг и обеспечение безопасности платежей.

Встреча продолжилась обсуждением вопросов, важных для развития сектора.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan fintexlərinin I rübdəki fəaliyyətinin nəticələri müzakirə olunub

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