ЦБА и финтех-компании Азербайджана обсудили применение риск-ориентированного надзора

14:22

Заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вюсал Халилов встретился с представителями Азербайджанской Финтех Ассоциацией.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, на встрече обсуждены результаты деятельности и приоритеты развития организаций, представляющих финтех-экосистему в I квартале этого года.

Участники встречи также провели обмен мнениями по таким инициативам, как создание риск-ориентированной системы надзора для поставщиков платежных услуг и обеспечение безопасности платежей.

Встреча продолжилась обсуждением вопросов, важных для развития сектора.