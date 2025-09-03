ЦБА и АБР обсудили улучшение регулирования страхового сектора Азербайджана

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Азиатский банк развития (АБР) обсудили совершенствование рамок надзора и регулирования страхового сектора.

Как сообщает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Кязымов на своей странице в социальной сети "X".

По его словам, обсуждения состоялись на встрече с делегацией во главе с исполнительным директором АБР Рейчел Томпсон.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о вызовах, с которыми сталкивается глобальная экономика, экономической ситуации, денежно-кредитной политике, совершенствовании рамок надзора и регулирования в страховом секторе, а также о потенциале сектора. Мы обсудили возможности будущего сотрудничества между ЦБА и АБР, а также перспективы участия АБР в финансовом секторе страны", - говорится в публикации.