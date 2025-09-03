    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    ЦБА и АБР обсудили улучшение регулирования страхового сектора Азербайджана

    Финансы
    • 03 сентября, 2025
    • 12:25
    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Азиатский банк развития (АБР) обсудили совершенствование рамок надзора и регулирования страхового сектора.

    Как сообщает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Кязымов на своей странице в социальной сети "X".

    По его словам, обсуждения состоялись на встрече с делегацией во главе с исполнительным директором АБР Рейчел Томпсон.

    "В ходе встречи состоялся обмен мнениями о вызовах, с которыми сталкивается глобальная экономика, экономической ситуации, денежно-кредитной политике, совершенствовании рамок надзора и регулирования в страховом секторе, а также о потенциале сектора. Мы обсудили возможности будущего сотрудничества между ЦБА и АБР, а также перспективы участия АБР в финансовом секторе страны", - говорится в публикации.

    ЦБА АБР финансовый сектор страхование Талех Кязымов
