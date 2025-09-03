    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Azərbaycan və ADB sığorta sektorunda tənzimləmənin təkmilləşdirilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    • 03 sentyabr, 2025
    • 12:06
    Azərbaycan və ADB sığorta sektorunda tənzimləmənin təkmilləşdirilməsini müzakirə edib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) və Asiya İnkişaf Bankı (ADB) arasında ölkəmizdə sığorta sektorunda nəzarət və tənzimləmə çərçivəsinin təkmilləşdirilməsi müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədri Taleh Kazımov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib. 

    Onun sözlərinə görə, müzakirələr ADB-nin icraçı direktoru xanım Reyçl Tompsonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə baş tutub.

    "Görüş zamanı qlobal iqtisadiyyatın üzləşdiyi çağırışlar, ölkə üzrə iqtisadi vəziyyət və inkişaf trendləri, pul siyasəti, sığorta sektorunda nəzarət və tənzimləmə çərçivəsinin təkmilləşdirilməsi, eləcə də sektorun potensialına dair ətraflı fikir mübadiləsi apardıq.  AMB və ADB arasında gələcək əməkdaşlıq imkanlarını, həmçinin ADB-in ölkənin maliyyə sektorunda iştirak perspektivlərini müzakirə etdik", - deyə o qeyd edib. 

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Asiya İnkişaf Bankı
    Rus Versiası Rus Versiası
    ЦБА и АБР обсудили улучшение регулирования страхового сектора Азербайджана
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Azerbaijan, ADB discuss strengthening regulatory framework in insurance sector

    Son xəbərlər

    12:47

    İslandiya - Azərbaycan oyununun hakimi ikinci dəfə millilərin seçmə mərhələ matçına təyinat alıb

    Futbol
    12:46

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:45
    Foto

    Bakıda beynəlxalq tədbirin keçirildiyi ərazidə radiasiyaya çirklənmə aşkarlanmayıb

    Hadisə
    12:44

    Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Fransaya səfər edəcək

    Region
    12:42

    Ukrayna səfiri: Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı daha da gücləndirəcəyik

    Xarici siyasət
    12:41

    ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!

    Maliyyə
    12:36

    MÜTDA: Uşaqlara quru çörək və su verən bağça müdirinin işinə xitam verilib

    Elm və təhsil
    12:34

    Azərbaycan klubu doqquz basketbolçusu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    12:33

    Zelenski Makronla görüşəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti