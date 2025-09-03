Azərbaycan və ADB sığorta sektorunda tənzimləmənin təkmilləşdirilməsini müzakirə edib
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) və Asiya İnkişaf Bankı (ADB) arasında ölkəmizdə sığorta sektorunda nəzarət və tənzimləmə çərçivəsinin təkmilləşdirilməsi müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədri Taleh Kazımov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
Onun sözlərinə görə, müzakirələr ADB-nin icraçı direktoru xanım Reyçl Tompsonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə baş tutub.
"Görüş zamanı qlobal iqtisadiyyatın üzləşdiyi çağırışlar, ölkə üzrə iqtisadi vəziyyət və inkişaf trendləri, pul siyasəti, sığorta sektorunda nəzarət və tənzimləmə çərçivəsinin təkmilləşdirilməsi, eləcə də sektorun potensialına dair ətraflı fikir mübadiləsi apardıq. AMB və ADB arasında gələcək əməkdaşlıq imkanlarını, həmçinin ADB-in ölkənin maliyyə sektorunda iştirak perspektivlərini müzakirə etdik", - deyə o qeyd edib.