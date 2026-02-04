ЦБА: Долларизация вкладов населения снизилась до 28% в 2025г
Финансы
- 04 февраля, 2026
- 10:33
В 2025 году объем покупки наличной иностранной валюты в обменных пунктах Азербайджана превысил объем продажи на $423 млн.
Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные ЦБА.
По данным регулятора, стабильность на валютном рынке продолжает играть важную роль в обеспечении ценовой устойчивости.
"Уровень долларизации вкладов физических лиц-резидентов снизился в 2025 году на 2,6 процентного пункта - до 28%, что свидетельствует об оптимистичных ожиданиях в отношении валютного курса. В этих условиях валютные резервы Центрального банка в 2025 году увеличились на 5,1% и достигли $11,5 млрд", - говорится в заявлении.
