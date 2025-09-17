Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    ЦБА дал обязательные к исполнению предписания двум платежным организациям

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 16:19
    ЦБА дал обязательные к исполнению предписания двум платежным организациям

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал обязательные к исполнению предписания ООО Modenis (E-manat) и Mobile Payment Solutions, осуществляющим деятельность на платежном рынке.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Согласно информации, в связи с нарушениями требований соответствующего законодательства и нормативных актов, выявленными в рамках плановой проверки Modenis, на основании статей 48.2.4 закона "О Центральном банке" и 63.1 закона "О платежных услугах и платежных системах" организации было дано обязательное к исполнению предписание по устранению недостатков в сферах борьбы с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, а также организации работы с наличными деньгами, информационной безопасности, внутреннего контроля и управления рисками.

    Кроме того, ООО Mobile Payment Solutions нарушило требование о запрете на предоставление платежных услуг без регистрации в качестве платежного агента, предусмотренное статьей 9.3 закона "О платежных услугах и платежных системах". Руководствуясь статьей 63.1 закона, компании было дано обязательное к исполнению предписание о немедленном прекращении предоставления платежных услуг через платежных агентов.  

