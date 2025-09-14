Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира
    ЦБА: COP29 открыл новые возможности для страховых рынков

    Финансы
    • 14 сентября, 2025
    • 11:34
    Глобальные климатические изменения являются одним из основных вызовов для страхового сектора и приводят к возникновению новых рисков.

    Как сообщает сотрудник Report в Шуше, об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алияр Мамедъяров на первой Ассамблее Страхового союза Тюркского мира.

    По его словам, из-за географического расположения Азербайджан и тюркские государства особенно чувствительны к климатическим изменениям, что делает необходимой адаптацию страховых продуктов и услуг:

    "Оценка и моделирование климатических рисков, продвижение продуктов "зеленого страхования", а также развитие механизмов распределения рисков являются основными задачами рынков страхования. Укрепление сотрудничества в сфере перестрахования также играет важную роль в эффективном управлении рисками.

    В этом контексте особо следует отметить председательство Азербайджана на COP29, проведенном в Баку в 2024 году. Данная конференция ООН, являясь важнейшим событием международной климатической повестки, продемонстрировала активную позицию нашей страны в борьбе с изменениями климата, открыла новые возможности в сферах устойчивого финансирования, "зеленого страхования" и управления рисками".

    А.Мамедъяров считает, что реализация совместных инициатив для предотвращения климатических рисков в рамках Страхового союза Тюркского мира повысит устойчивость наших экономик и создаст стабильную среду развития для будущих поколений.

