ЦБА будет выдвигать требования корпоративного управления к страховым и инвестиционным компаниям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) со следующего месяца будет выдвигать требования корпоративного управления к страховым и инвестиционным компаниям.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) со следующего месяца будет выдвигать требования корпоративного управления к страховым и инвестиционным компаниям.

Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции председатель ЦБА Талех Кязымов.

По его словам, одним из этих требований является наличие стратегии финансового учреждения: "Мы хотим, чтобы каждое финансовое учреждение имело как минимум трехлетнюю стратегию".

По словам председателя ЦБА, возглавляемая им структура не планирует закрывать какое-либо финансовое учреждение.

"Финансовый сектор достаточно стабилен. Здесь возможно лишь слияние небольших организаций или добровольная ликвидация. При слиянии ЦБА просит предоставить стратегию. В настоящее время перед банками не стоит вопрос о возможном слиянии, это больше относится к страховым компаниям. В некоторых из них, возможно, обсуждается вопрос о добровольном слиянии или ликвидации. С точки зрения устойчивости мы не видим проблемных организаций ни в банковском, ни в страховом секторе", - сказал Кязымов.