О нас

ЦБА будет выдвигать требования корпоративного управления к страховым и инвестиционным компаниям

ЦБА будет выдвигать требования корпоративного управления к страховым и инвестиционным компаниям Центральный банк Азербайджана (ЦБА) со следующего месяца будет выдвигать требования корпоративного управления к страховым и инвестиционным компаниям.
Финансы
31 января 2024 г. 13:39
ЦБА будет выдвигать требования корпоративного управления к страховым и инвестиционным компаниям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) со следующего месяца будет выдвигать требования корпоративного управления к страховым и инвестиционным компаниям.

Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции председатель ЦБА Талех Кязымов.

По его словам, одним из этих требований является наличие стратегии финансового учреждения: "Мы хотим, чтобы каждое финансовое учреждение имело как минимум трехлетнюю стратегию".

По словам председателя ЦБА, возглавляемая им структура не планирует закрывать какое-либо финансовое учреждение.

"Финансовый сектор достаточно стабилен. Здесь возможно лишь слияние небольших организаций или добровольная ликвидация. При слиянии ЦБА просит предоставить стратегию. В настоящее время перед банками не стоит вопрос о возможном слиянии, это больше относится к страховым компаниям. В некоторых из них, возможно, обсуждается вопрос о добровольном слиянии или ликвидации. С точки зрения устойчивости мы не видим проблемных организаций ни в банковском, ни в страховом секторе", - сказал Кязымов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AMB sığorta və investisiya şirkətlərinə qarşı korporativ idarəetmə tələbləri irəli sürəcək

Самое важное

Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
29 января 2024 г. 15:54
Президент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
29 января 2024 г. 14:50
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
25 января 2024 г. 10:37
Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi