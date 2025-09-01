Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии 3 страховых агентов - одного юридического и двух физических лиц.

Об этом сообщили Report в ЦБА.

Согласно информации, данное решение было принято 29 августа на основании добровольных обращений страховых агентов в соответствии с законом "О страховой деятельности".