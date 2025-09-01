    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    ЦБА аннулировал лицензии 3 страховых агентов

    Финансы
    • 01 сентября, 2025
    • 15:13
    ЦБА аннулировал лицензии 3 страховых агентов

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии 3 страховых агентов - одного юридического и двух физических лиц.

    Об этом сообщили Report в ЦБА.

    Согласно информации, данное решение было принято 29 августа на основании добровольных обращений страховых агентов в соответствии с законом "О страховой деятельности".

    ЦБА   страховые агенты   Лицензии   аннулирование  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanda 3 sığorta agentinin lisenziyası ləğv edilib

    Последние новости

    16:18
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате "ШОС плюс" - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:14
    Фото

    Минэкологии: В некоторых лесах распространились вредители, повреждающие зеленые насаждения

    Экология
    16:09

    Президент ICPC назвал Баку "самым умным городом планеты"

    Финансы
    16:03

    Ильхам Алиев: Безвизовый режим для граждан Азербайджана и Китая придает импульс развитию туризма

    Внешняя политика
    16:00

    В Карабахе будет поощряться интенсивное и супер-интенсивное садоводство

    АПК
    15:55

    На суде оглашены показания Левона Мнацаканяна по уголовному делу, данные им в ходе предварительного следствия

    Происшествия
    15:51

    ОБСЕ: Решение о закрытии Минского процесса принято единогласно

    Внешняя политика
    15:41

    ОБСЕ приветствует закрытие Минского процесса по инициативе Азербайджана и Армении

    Внешняя политика
    15:32

    Гражданам в рамках "Великого возвращения" предоставят 50%-ные субсидии на сельхозпроизводство

    АПК
    Лента новостей