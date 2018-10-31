ЦБ Японии оставил процентную ставку без изменений

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Банк Японии по итогам двухдневного заседания оставил денежно-кредитную политику без изменений, подтвердив в обновленных ценовых прогнозах, что целевой уровень инфляции не будет достигнут в ближайшие годы, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Как и ожидалось, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ была сохранена на уровне минус 0,1%. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около 0%.

Пересмотренный прогноз центробанка предполагает, что инфляция останется ниже целевого показателя в 2%, по крайней мере, до начала 2021 года.