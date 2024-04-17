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ЦБ Турции ожидает пик инфляции в 2024 году на уровне 73-75%

ЦБ Турции ожидает пик инфляции в 2024 году на уровне 73-75% Пик инфляции в Турции в текущем году составит от 73 до 75%.
Финансы
17 апреля 2024 г. 09:17
ЦБ Турции ожидает пик инфляции в 2024 году на уровне 73-75%

Пик инфляции в Турции в текущем году составит от 73 до 75%.

Как передает Report, об этом пишет газета Ekonomım со ссылкой на главу Центрального банка страны Фатиха Карахана.

Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% с 67,07% в феврале, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 124,63%.

Министр финансов Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.

Пик инфляции составит от 73 до 75%, 36% на конец этого года, 14% на следующий год и 9% на 2025 год. Карахан подчеркнул, что правительство хочет достичь официальной цели в 5%.

Карахан также отметил, что правительство внимательно следит за спросом. Повышение процентных ставок обеспечило некоторую нормализацию спроса.

"... Трудно контролировать инфляционные ожидания, но все, что необходимо, будет сделано", - отметил он.

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Версия на английском языке Turkish Central Bank expects inflation to peak in 2024 at 73-75%

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