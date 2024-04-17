ЦБ Турции ожидает пик инфляции в 2024 году на уровне 73-75%

Пик инфляции в Турции в текущем году составит от 73 до 75%.

Пик инфляции в Турции в текущем году составит от 73 до 75%.

Как передает Report, об этом пишет газета Ekonomım со ссылкой на главу Центрального банка страны Фатиха Карахана.

Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% с 67,07% в феврале, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 124,63%.

Министр финансов Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.

Пик инфляции составит от 73 до 75%, 36% на конец этого года, 14% на следующий год и 9% на 2025 год. Карахан подчеркнул, что правительство хочет достичь официальной цели в 5%.

Карахан также отметил, что правительство внимательно следит за спросом. Повышение процентных ставок обеспечило некоторую нормализацию спроса.

"... Трудно контролировать инфляционные ожидания, но все, что необходимо, будет сделано", - отметил он.