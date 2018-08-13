ЦБ Турции объявил об экстренных мерах по защите финансовой стабильности страны

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Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Турецкий Центробанк объявил о мерах по защите финансовой стабильности страны.

Как сообщает Reportсо ссылкой на Anadolu, пойти на подобный шаг Анкаре пришлось из-за обвала курса национальной валюты на фоне повышения американских пошлин.

Так, ЦБ Турции для ликвидации угрозы для банков принял решение обеспечить финансовые организации необходимой ликвидностью за счет своих резервов. Кроме того, ЦБ открыл для банков возможность получить валютные кредиты сроком на один месяц. Одновременно лимит банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой был повышен почти в три раза — с 7,2 млрд евро до 20 млрд евро. При определенных условиях ЦБ разрешил превышать лимит валютных резервов для частных банков, установленный на уровне 50 млрд долларов.

Объем средств, выделяемых финансовым структурам в рамках мер по стабилизации рынка, составит 10 млрд турецких лир (порядка 1,45 млрд долларов), 6 млрд долларов в американской валюте и 3 млрд долларов из золотых резервов.

Отметим, что обвал курса турецкой валюты, вынудивший власти страны пойти на экстренные меры, произошел на прошлой неделе. После начала торгов сегодня утром курс лиры к доллару достигал 6,9 — курс турецкой валюты упал еще на 8%.