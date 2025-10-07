ЦБ Турции назвал рост цен на продукты основным фактором ускорения инфляции

Рост цен на продукты питания, а также увеличение расходов на образование и транспорт в начале нового учебного года стали ключевыми факторами ускорения инфляции в Турции в сентябре.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Центробанка республики о динамике потребительских цен за месяц.

По данным национального института статистики TÜİK, годовая инфляция в сентябре составила 33,29% против 32,95% в августе; месячный прирост цен достиг 3,23%.

По оценке группы независимых экономистов ENAG, годовая инфляция составила 63,23% против 65,49% месяцем ранее. Власти Турции прогнозируют снижение инфляции до 28,5% в 2025 году, до 16% в 2026 году и до 9% в 2027 году.

Отмечается, что в месячном выражении наибольший рост цен зафиксирован в сегментах продуктов питания и услуг.