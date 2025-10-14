ЦАЭРК: Начаты мероприятия индикативного планирования в рамках Великого возвращения

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) начал встречи с исполнительными органами с целью проведения индикативного планирования на 2026 год по реализации "I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные территории".

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, в рамках процесса в течение октября-ноября запланировано проведение соответствующих встреч с 41 структурой, определенной в качестве основных исполнителей по государственной программе.

На встречах определяются индикаторы результатов на 2026 год по Госпрограмме, проводятся обсуждения предстоящих задач и перспектив, рассматриваются важные аспекты оптимальной организации отчетности по процессу мониторинга и оценки.

Сотрудники отдела мониторинга и оценки ЦАЭРК в первый день провели встречи с сотрудниками ЗАО "Азербайджанские железные дороги", Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Фонда молодежи и Агентства по разминированию. На встречах обсуждались трудности, возникающие в процессе реализации мероприятий, предусмотренных Госпрограммой, и пути их решения, даны соответствующие рекомендации по разработке индикаторов результатов в соответствии с будущими целями.