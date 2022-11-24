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ЦАЭРК: Ликвидность банковского сектора Азербайджана в 2 раза превышает норму

ЦАЭРК: Ликвидность банковского сектора Азербайджана в 2 раза превышает норму Уровень капитализации и ликвидности банковского сектора, который составляет значительную часть финансового сектора Азербайджана, превышает норму в 2 раза.
Финансы
24 ноября 2022 г. 09:40
ЦАЭРК: Ликвидность банковского сектора Азербайджана в 2 раза превышает норму

Уровень капитализации и ликвидности банковского сектора, который составляет значительную часть финансового сектора Азербайджана, превышает норму в 2 раза.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы на VI Международном банковском форуме в Баку, организованного при поддержке Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и Центрального банка Азербайджана, в рамках сотрудничества с международной платежной системой Mastercard.

"За последние 10 лет доля банковских активов в ВВП страны выросла с 26,8% до 44,3%. Кредитные вложения в экономику увеличились на 9,9 млрд манатов и достигли 17,1 млрд манатов", - сказал он.

По его словам, в "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" определены основные направления развития банковского дела.

"Согласно стратегии, ожидается ежегодный рост активов банковского сектора на 8%, а кредитного портфеля - на 10%, в том числе бизнес-кредитов - на 6%, кредитов микро-, малого и среднего бизнеса - на 15%, а страхового рынка - на 10%", - подытожил Гасымлы.

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Версия на английском языке Vusal Gasimli: Liquidity in banking sector exceeds average rate by two times
Версия на азербайджанском языке Vüsal Qasımlı: “Bank sektorunda likvidlik normanı 2 dəfə üstələyir”

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