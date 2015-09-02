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    ​Бывший заместитель председателя Azer-Turk Bank основал компанию

    В Азербайджане создано Агентство по управлению банковскими активами

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане создано ООО "Агентство по управлению банковскими активами". По полученной Report информации, уставный капитал зарегистрированной в министерстве налогов компании составляет 10 тыс. манатов.

    Законным представителем ООО, расположенного по адресу г. Баку, Сабаильский район, ул. Ислама Сафарли, 5, является Сулейман Бекир оглу Бекиров.

    Напомним, что С.Бекиров ранее занимал пост заместителя председателя правления ОАО Azer-Turk Bank

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