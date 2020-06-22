​Бюро обязательного страхования завершило прошлый год с прибылью

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Бюро обязательного страхования (БОС) завершило 2019 год с чистой прибылью в размере 4,7 миллиона манатов, в то время как в 2018 году бюро понесло чистый убыток в размере 3,1 миллиона манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы БОС по календарным сборам составили 9,2 млн манатов (на 17,1% больше, чем годом ранее), компенсационные выплаты - 608 тыс. манатов (на 5,6% меньше), чистые финансовые доходы - 1,4 млн манатов (на 36,75% больше), прочие доходы - 476 тыс. манатов (почти в 12 раз больше).

Активы БОС на 1 января этого года составили 42,5 млн манатов, что на 16,5% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства бюро увеличились на 11,7% и достигли 12,3 млн манатов, а балансовый капитал (чистые активы) вырос на 18,55% и достиг 30,2 млн манатов.