Бюро обязательного страхования Азербайджана будет представлено в IRC

Бюро обязательного страхования получило право быть представленным в Комитете Юго-Восточной региональной группы Комитета внутренних регламентов (IRC).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро.

Согласно информации, на выборах, проведенных на следующий срок IRC, Бюро получило 8 из 11 голосов.

Комитет внутренних регламентов является одним из стратегических комитетов, который регулирует взаимодействие, принципы работы и процедуры всех бюро в системе "Зеленая карта", а также осуществляет совершенствование правил системы. Это представительство внесет важный вклад в расширение международного сотрудничества Бюро и более эффективную координацию процессов по системе "Зеленая карта".

Отметим, что Бюро обязательного страхования было избрано членом Международного совета бюро в 2016 году и представляет Азербайджан в Международной системе "Зеленая карта". С 1 января 2023 года начата продажа азербайджанских полисов "Зеленая карта" для транспортных средств, зарегистрированных в Грузии и Казахстане.