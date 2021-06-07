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Бюджетные поступления по линии ГТК Азербайджана сократились на 2%

Бюджетные поступления по линии ГТК Азербайджана сократились на 2% В январе-мае этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 1 662,022 млн манатов.
Финансы
7 июня 2021 г. 11:09
Бюджетные поступления по линии ГТК Азербайджана сократились на 2%

В январе-мае этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 1 662,022 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 13,75% - до 453,292 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) сократились на 8% - до 1 129,482 млн манатов, по акцизам выросли на 14% - до 62,148 млн манатов, по дорожному налогу - на 8,85% - до 17,1 млн манатов.

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