Бюджетные обязательства таможенных органов Азербайджана будут увеличены почти на 4%

Отчисления Государственного таможенного комитета Азербайджана в госбюджет в 2026 году ожидаются на уровне 6,85 миллиарда манатов.

Об это Report сообщает со ссылкой на данные Министерства финансов "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

Согласно информации, это на 3,8 % больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.