Бюджетные обязательства Госкомтаможни Азербайджана увеличены на 8%

В госбюджет Азербайджана поступят 4 млрд манатов по линии Государственного таможенного комитета в 2020 году.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте государственного и сводного бюджетов на 2020 год.

Согласно документу, это на 8% выше прогноза на 2019 год.

Наибольший прирост поступлений ожидается по дорожному налогу (40,6%), объем которых составит 45 млн манатов. Рост поступлений по НДС предусмотрен на 13,2% - до 2 705 млн манатов, таможенным пошлинам – на 5,6% - до 950 млн манатов, а поступления от акцизов сократятся на 21,1% - до 300 млн манатов.