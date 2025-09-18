Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Бюджет Службы финансового мониторинга увеличился на 51%

    Финансы
    • 18 сентября, 2025
    • 11:18
    Бюджет Службы финансового мониторинга увеличился на 51%

    В 2024 году Служба финансового мониторинга (СФМ) получила доход в размере 6,525 млн манатов, что на 50,9% больше по сравнению с 2023 годом.

    Как сообщает Report, в прошлом году расходы СФМ и их динамика были такими же.

    Расходы организации на человеческие ресурсы составили 5,423 млн манатов (на 43,8% больше в годовом сравнении), расходы на износ и амортизацию - 532 тыс. манатов (в 4,2 раза больше), административные расходы - 570 тыс. манатов (на 34,1% больше).

    На 1 января этого года активы службы составили 11,98 млн манатов, что на 10,9% больше по сравнению с годом ранее. За отчетный период обязательства организации увеличились на 15,5% и достигли 8,752 млн манатов, а балансовый капитал остался неизменным - 3,227 млн манатов. 

    Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin büdcəsi 51 % artıb

