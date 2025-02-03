Бюджет Счетпалаты в 2024г исполнен на 80,5%

17:47

Уровень исполнения бюджета Счетной палаты в 2024 году составил 80,5%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные палаты.

Первоначально бюджет Палаты на отчетный год составлял 11 млн 424,6 тыс. манатов. Однако, в течение года были внесены определенные изменения в размере и структуре расходов.

В частности, Счетная палата получила дополнительные средства из госбюджета: 159 тыс. манатов — на два международных мероприятия, 2,7 тыс. манатов — на обязательное страхование транспортных средств.

В целом, были увеличены расходы на зарубежные командировки для участия в международных мероприятиях и деятельности, связанной с проведением климатической конференцией COP29. При этом расходы по некоторым статьям были сокращены.

В результате из запланированных на 2024 год расходов в размере 11 млн 586,3 тыс. манатов фактические расходы составили 9 млн 332,3 тыс. манатов, т.е. уровень исполнения бюджета составил 80,5%.