Милли Меджлис обсудит на следующей неделе проект госбюджета на 2027 год

Милли Меджлис Азербайджана на следующей неделе вынесет на обсуждение проект государственного бюджета на 2027 год.

Как сообщает Report, очередные пленарные заседания осенней сессии пройдут 16, 17 и 18 ноября, в повестку включены 10 вопросов.

В первом чтении будут рассмотрены проекты законов о госбюджете на 2027 год, бюджетах Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы, а также о прожиточном минимуме и пороге критерия нуждаемости на 2027 год.

Депутаты также обсудят поправки в ряд кодексов и законов, в том числе в Трудовой, Семейный, Гражданский и Налоговый кодексы, а также сметы расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты на 2027 год.