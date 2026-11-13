Милли Меджлис обсудит на следующей неделе проект госбюджета на 2027 год
Милли Меджлис
- 13 ноября, 2026
- 17:20
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Милли Меджлис Азербайджана на следующей неделе вынесет на обсуждение проект государственного бюджета на 2027 год.
Как сообщает Report, очередные пленарные заседания осенней сессии пройдут 16, 17 и 18 ноября, в повестку включены 10 вопросов.
В первом чтении будут рассмотрены проекты законов о госбюджете на 2027 год, бюджетах Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы, а также о прожиточном минимуме и пороге критерия нуждаемости на 2027 год.
Депутаты также обсудят поправки в ряд кодексов и законов, в том числе в Трудовой, Семейный, Гражданский и Налоговый кодексы, а также сметы расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты на 2027 год.
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