Асим Худиев получил назначение на матч Лиги наций УЕФА

Судья-инспектор международной категории Асим Худиев получил назначение на матч группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Беларуси и Албании.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, он будет выполнять функции судьи-инспектора.

Матч состоится 15 ноября на стадионе имени Рудольфа Илловски в Будапеште (Венгрия).