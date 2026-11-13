Асим Худиев получил назначение на матч Лиги наций УЕФА
Футбол
- 13 ноября, 2026
- 17:26
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Судья-инспектор международной категории Асим Худиев получил назначение на матч группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Беларуси и Албании.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, он будет выполнять функции судьи-инспектора.
Матч состоится 15 ноября на стадионе имени Рудольфа Илловски в Будапеште (Венгрия).
Asim Xudiyev UEFA Millətlər Liqasının oyununa təyinat alıb
Asim Khudiyev appointed to UEFA Nations League match
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