Asim Xudiyev UEFA Millətlər Liqasının oyununa təyinat alıb
Futbol
- 13 noyabr, 2026
- 17:09
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Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Asim Xudiyev növbəti dəfə beynəlxalq oyuna təyinat alıb.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində keçiriləcək Belarus - Albaniya matçında hakim-inspektor kimi fəaliyyət göstərəcək.
Xatırladaq ki, qarşılaşma noyabrın 15-də Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə yerləşən "İllovski Rudolf" stadionunda baş tutacaq.
Асим Худиев получил назначение на матч Лиги наций УЕФА
Asim Khudiyev appointed to UEFA Nations League match
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