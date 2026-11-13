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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Asim Xudiyev UEFA Millətlər Liqasının oyununa təyinat alıb

    Futbol
    • 13 noyabr, 2026
    • 17:09
    Asim Xudiyev UEFA Millətlər Liqasının oyununa təyinat alıb
    Asim Xudiyev

    Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Asim Xudiyev növbəti dəfə beynəlxalq oyuna təyinat alıb.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində keçiriləcək Belarus - Albaniya matçında hakim-inspektor kimi fəaliyyət göstərəcək.

    Xatırladaq ki, qarşılaşma noyabrın 15-də Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə yerləşən "İllovski Rudolf" stadionunda baş tutacaq.

    Asim Xudiyev UEFA Millətlər Liqası
    Асим Худиев получил назначение на матч Лиги наций УЕФА
    Asim Khudiyev appointed to UEFA Nations League match
    44 filmi
    44 filmi

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