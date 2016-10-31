Бюджет России останется дефицитным до 2034 года

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Бюджет России будет оставаться дефицитным до 2034 года, к тому времени он не опустится ниже 0,7% ВВП. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, такая информация содержится в бюджетном прогнозе, размещенном на сайте Госдумы России.

По данным прогноза, в 2020 году дефицит составит 1% ВВП, а в период с 2030 по 2034 год он стабилизируется на уровне 0,7% ВВП. Нефтегазовые доходы будут последовательно снижаться - с 5,8% ВВП в 2016 году до 3,6% ВВП в 2034-м. Расходы бюджета тоже планируется сокращать. Если в 2016 году они равны 37,3% ВВП, то через 18 лет траты составят 30,5%.

Напомним, что 28 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что расходные обязательства бюджета России нельзя наращивать даже при росте цен на нефть. В тот же день правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2017 год и плановый период с 2018 по 2019 год. Ожидается, что дефицит в следующем году составит 2,75 трлн рублей, или 3,2% ВВП. Целью Минфина является его сокращение до 1% ВВП в 2019 году.