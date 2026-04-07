Бюджет Азербайджана исполнен в I квартале с профицитом почти в 1,8 млрд манатов

Доходы государственного бюджета Азербайджана в первом квартале 2026 года превысили прогнозные показатели на 5%.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина, в январе–марте казначейскими органами было исполнено более 265 тысяч платежных поручений.

По данным ведомства, доходы госбюджета составили 9 млрд 599 млн манатов, что на 458,9 млн манатов или 5% выше прогноза.

Расходы бюджета за отчетный период составили 7 млрд 817,1 млн манатов и были исполнены на уровне 97,6% от прогноза (8 млрд 12,5 млн манатов), что обеспечило формирование профицита в размере 1 млрд 781,9 млн манатов.

В то же время доходы сводного бюджета составили 8 млрд 852,6 млн манатов, а расходы - 9 млрд 43,6 млн манатов.