Бюджет Азербайджана исполнен в I квартале с профицитом почти в 1,8 млрд манатов
Финансы
- 07 апреля, 2026
- 12:12
Доходы государственного бюджета Азербайджана в первом квартале 2026 года превысили прогнозные показатели на 5%.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина, в январе–марте казначейскими органами было исполнено более 265 тысяч платежных поручений.
По данным ведомства, доходы госбюджета составили 9 млрд 599 млн манатов, что на 458,9 млн манатов или 5% выше прогноза.
Расходы бюджета за отчетный период составили 7 млрд 817,1 млн манатов и были исполнены на уровне 97,6% от прогноза (8 млрд 12,5 млн манатов), что обеспечило формирование профицита в размере 1 млрд 781,9 млн манатов.
В то же время доходы сводного бюджета составили 8 млрд 852,6 млн манатов, а расходы - 9 млрд 43,6 млн манатов.
Последние новости
13:20
Нацсобрание Вьетнама одобрил кандидатуру Ле Минь Хынга на пост премьераДругие страны
13:19
Силькеберг: Фильм "Родина, живущая в памяти" станет культурным мостом между Скандинавией и АзербайджаномКультура
13:19
Бочоришвили и Кошербаев подписали программу сотрудничества между МИДВ регионе
13:07
Объем перевалки сыпучих грузов в Бакинском порту вырос на 46%Инфраструктура
13:02
Барро: Франция против любых ударов по гражданской инфраструктуреДругие страны
12:54
Во Франции поезд столкнулся с грузовиком: один погибший, 30 пострадавшихДругие страны
12:51
ЕБРР продлил сроки освоения кредитов по двум проектам в ГянджеФинансы
12:49
Центробанки Азербайджана и Грузии обменялись опытом в сфере финансовой стабильностиФинансы
12:48