İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Azərbaycan dövlət büdcəsinin profisiti 2 milyard manata yaxınlaşıb

    Maliyyə
    • 07 aprel, 2026
    • 11:54
    Bu ilin I rübündə Azərbaycanın xəzinədarlıq orqanları 265 mindən çox ödəniş tapşırığı icra edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, yanvar-mart aylarında icmal büdcənin gəlirləri 8 milyard 852,6 milyon manat (ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17,6 % az), xərcləri 9 milyard 43,6 milyon manat (0,2 % az), o cümlədən dövlət büdcəsinin gəlirləri 9 milyard 599 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 1,4 % az, proqnozdan 5 % çox), xərcləri 7 milyard 817,1 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 3,7 %, proqnozdan 2,4 % az) təşkil edib.

    Son nəticədə icmal büdcədə 191 milyon manat kəsir (ötən ilin eyni dövründə profisit olub), dövlət büdcəsində 1 milyard 781,9 milyon manat profisit (illik müqayisədə 10,1 % çox) yaranıb.

    Maliyyə Nazirliyi Dövlət büdcəsi Büdcə gəlirləri İcmal büdcəsi
    Бюджет Азербайджана исполнен в I квартале с профицитом почти в 1,8 млрд манатов

    Son xəbərlər

    13:17

    İlkin Qəribli: "Avropa arenasına qalib gəlmək məqsədilə gedəcəyik"

    Futbol
    13:10

    Fransada qatar yük maşını ilə toqquşub: bir nəfər ölüb, 30 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    13:06

    Qvido Krozetto: İranla müharibə ABŞ-nin dünya liderliyini təhdid edir

    Digər ölkələr
    13:03

    Sərdar Həsənov: "Avropa çempionatında Azərbaycan millisinin üzvlərindən gözləntilərimiz var"

    Fərdi
    13:01

    Sabah Bakıda 17, rayonlarda 23 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:55

    Əfqanıstanda leysan yağışlar nəticəsində 13 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    12:55

    Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:50

    Bakı Limanında aşırılan səpkili yüklərin həcmi 46 % artıb

    İnfrastruktur
    12:49

    ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində İranın Əlburz əyalətində 18 nəfər ölüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti