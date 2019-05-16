Первый этап системы мгновенных платежей в Азербайджане будет запущен до конца этого года

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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует запустить первый этап системы мгновенных платежей, включающий систему взаиморасчетов между физическими лицами, к концу этого года.

Как сообщает Report, об этом на Финансово-технологическом саммите в Баку (Fintex Summit) заявила директор департамента платежных систем и расчетов ЦБА Кямаля Гурбанова.

"В следующем году запущены системы мгновенных платежей между юридическими, физическими и юридическими лицами, а также платежные системы NFC, QR-код", - добавила К.Гурбанова.