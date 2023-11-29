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Британский банк Barclays уволит 900 сотрудников в преддверии Рождества

Британский банк Barclays уволит 900 сотрудников в преддверии Рождества Британский банк Barclays Plc намерен сократить 900 рабочих мест в Великобритании на фоне усилий по уменьшению расходов.
Финансы
29 ноября 2023 г. 13:31
Британский банк Barclays уволит 900 сотрудников в преддверии Рождества

Британский банк Barclays Plc намерен сократить 900 рабочих мест в Великобритании на фоне усилий по уменьшению расходов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс, об этом говорится в заявлении профсоюза Unite.

Профсоюз назвал "позорным" решение банка уволить сотрудников в преддверии Рождества.

Сокращение штата затронет несколько подразделений, включая юридический отдел и отдел комплаенса, а также ИТ и управление рисками.

Представители Barclays не подтвердили детали запланированных увольнений, но отметили, что принимают меры "по упрощению бизнес-структуры", сообщает "Би-би-си".

На конец прошлого года в банке работали около 22,3 тыс. человек.

Акции Barclays подешевели на 1,1% в начале торгов в среду. С начала года капитализация банка сократилась на 12,5% до 21,1 млрд фунтов (26,8 млрд долларов), тогда как британский фондовый индекс FTSE 100 за этот период потерял 0,3%.

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Версия на английском языке Barclays to cut up to 900 job in Britain
Версия на азербайджанском языке Britaniya bankı Milad bayramı ərəfəsində 900 əməkdaşını ixtisar edəcək

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