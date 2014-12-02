Бразилия и Уругвай отказались от взаимных расчетов в долларах

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Бразилия и Уругвай в понедельник начали проводить двусторонние торговые операции без использования доллара, исходя из соглашения об использовании местной валюты в платежной системе.

Данный документ был подписан 2 ноября в столице Перу главой Центробанка Бразилии Александром Томбини и его уругвайским коллегой Альберто Ганья. Обе стороны считают, что подобный шаг сможет укрепить межрегиональную торговлю.

"Соглашение стало результатом долгих переговоров между странами, входящими в Mercosur (общий рынок стран Южной Америки — прим.ред.), а также глобальных стратегий БРИКС", — заявил в интервью РИА "Новости" профессор кафедры международных отношений Федерального университета Рио-де-Жанейро Карлос Франсиско Тейшейра да Силва (Carlos Francisco Teixeira da Silva).

По мнению да Силва, данная мера является "шагом вперед" в вопросе денежной независимости латиноамериканских стран и "лучшей возможностью для стран Южной Америки избавиться от старых механизмов регулирования экономики, наложенных США". В случае успеха, данная практика может начать применяться в таких странах как Парагвай, Боливия или Венесуэла.

По мнению доктора экономических наук из Университета Сан-Паулу Алекса Луиса Феррейра, "бразильский реал, вероятно, будет использоваться в качестве средства обмена и сбережения". Он также отметил, что это положительно отразится на всех странах, в особенности на Уругвае и Аргентине.

Тем не менее, оба эксперта заявили о том, что в настоящее время трудно оценить возможности начала использования отличной от доллара валюты для торговли всеми странами Mercosur (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла) и ее партнерами (Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор и Перу), отмечает Report cо ссылкой на РИА "Новости".