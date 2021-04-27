BP закрыла первый квартал с прибылью против убытка годом ранее

Средняя квартальная стоимость нефти марки Brent составила 61,12 доллара США за баррель

Чистая прибыль британского нефтегазового гиганта BP, приходящаяся на акционеров, в прошлом квартале составила 4,667 миллиарда долларов США против убытка в 4,365 миллиарда годом ранее, следует из отчетности компании.

Как передает Report, в пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль составила 0,23 доллара США против убытка в 0,22 доллара США за первый квартал прошлого года. Квартальная выручка ВР составила 36,492 миллиарда долларов США, что на 18% выше показателя годичной давности. Объем чистой задолженности BP на конец отчетного периода составил 33,313 миллиарда долларов США против 51,404 миллиарда годом ранее.

Компания поясняет, что средняя квартальная стоимость нефти марки Brent составила 61,12 доллара США за баррель против 50,1 доллара США в первом квартале прошлого года.

Объем добычи BP с учетом доли "Роснефти" составил при этом в отчетном квартале 3,268 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 12% ниже аналогичного показателя предыдущего года. Объем добычи без учета доли "Роснефти" составил 2,218 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 14% ниже показателя годичной давности. По предварительной оценке компании, прибыль BP от участия в "Роснефти" по итогам первого квартала составила 363 миллиона доллара США против убытка в 17 миллионов годом ранее.

Компания прогнозирует, что и по итогам всего года её добыча будет ниже, чем в прошлом году, из-за воздействия продолжающейся программы продажи активов. "Мы ожидаем, что добыча во втором квартале будет ниже, чем в первом квартале, в основном из-за продажи активов и сезонного техобслуживания, в основном в Мексиканском заливе, Северном море и на Тринидаде, что частично компенсируется наращиванием мощности Raven и KG D6", — добавляет BP.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.