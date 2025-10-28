БОС прогнозирует рост прозрачности и цифровизации страховой отрасли

Бюро обязательного страхования (БОС) Азербайджана определило ключевые направления и приоритеты своей деятельности на 2025–2027 годы, включая цифровую трансформацию и внедрение технологий искусственного интеллекта.

Как передает Report, об этом сообщил глава департамента БОС Ислам Исмаилов на саммите страховых технологий тюркских государств Insurtech-2025.

По его словам, в ближайшие годы бюро сосредоточится на принятии решений на основе анализа данных и расширении применения ИИ-технологий.

"Мы планируем разработку новых технологических продуктов, укрепление финансовой устойчивости и совершенствование корпоративных стандартов управления", - отметил Исмаилов.

Он подчеркнул, что уже в 2025 году реализован ряд успешных цифровых проектов, и их эффект проявится в ближайшие кварталы, что откроет путь к более гибкому и прозрачному управлению в страховом секторе.